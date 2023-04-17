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قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني في بلدة بيت حنينا

كتب:

أ ش أ
10:48 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين الرصاص الحي على شاب فلسطيني بالقرب من بلدة «بيت حنينا»، شمال مدينة القدس المحتلة، والقريبة من حاجز «قلنديا»، العسكري.

مزاعم شرطة الاحتلال

وزعمت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أطلق النار على الشاب، لمحاولته إشعال النار في سيارة أحد المستوطنين في محيط البلدة سالفة الذكر.

حالة الشاب المصاب

وقالت مصادر فلسطينية ووسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب المصاب حالته خطيرة.

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بقلم أ ش أ