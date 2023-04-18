مسؤول أممي: أمريكا تسعي لزيادة العقوبات والضغط على كوريا الشمالية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الزيادة الكبيرة في النشاط العسكري بشمال شرقي آسيا ناتجة عن الرغبة غير المسؤولة لواشنطن وأتباعها في زيادة العقوبات والضغط على كوريا الشمالية.

تصريحات مندوب روسيا الدائم

وقال نيبينزيا في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم: «نعتقد أن الزيادة الكبيرة في النشاط العسكري بشمال شرقي آسيا ناتجة عن الرغبة غير المسؤولة لـ واشنطن وحلفائها في زيادة العقوبات والضغط على بيونج يانج».

تعزيز النهج الأمني للولايات المتحدة

وأشار إلى أن تعزيز الولايات المتحدة لنهجها الأمني الأحادي في المنطقة، ورغبتها في تشكيل خطوط تقسيم جديدة، وتسريع عسكرة شمال شرقي آسيا، أصبح مدمرا بشكل واضح، لافتا إلى أن إنشاء منظمة (أوكوس) يدل بشكل خاص على أن الخطط الأمريكية تثير قلقا بالغا بما في ذلك مدي التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.