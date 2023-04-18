وزراء خارجية السبع: مواصلة العقوبات ضد روسيا

قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن وزراء خارجية السبع، التي تضم بالإضافة إلى اليابان كل من «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا»، أكدوا عزمهم على مواصلة العقوبات الصارمة ضد روسيا، ودعم أوكرانيا.

وشهد منتجع كارويزاوا في «ناجانو» اليابانية، اجتماع وزراء خارجية السبع برئاسة اليابان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح وزراء خارجية السبع، في بيان، بختام الاجتماع، أن المجموعة ستعزز التنسيق لمنع توريد أسلحة إلى روسيا.

وأضاف الوزراء، أن الدول السبع، ستواصل التعاون لمنع روسيا من تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وزراء خارجية السبع: التهديد بالنووي غير مقبول

واعتبر وزراء خارجية السبع مبادرة حبوب البحر الأسود المعروفة باسم «صفقة الحبوب»، مهمة للغاية، وحث الوزراء، «موسكو» على عدم تقييد صلاحيتها.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إن تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول، ودعا الوزراء إلى الانسحاب فوري وغير مشروط لجميع القوات والمعدات الروسية من أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، إن «واشنطن» وحلفائها يقومون بعسكرة الفضاء المعلوماتي، محذرًا لوكالة أنباء «سبوتنيك»، من أن أعمال الولايات المتحدة قد تطور إلى صدام مسلح.

وأشارت شركة «روس إليكترونيكا» الروسية، إلى تطوير مكونات إلكترونية محليا لتحديث أنظمة الاتصالات في طائرات «سوخوي» المقاتلة.