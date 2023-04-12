صحيفة أمريكية: البنتاجون يترنح بسبب تسريب خطط عسكرية سرية

يترنح مسؤولو البنتاجون من تسريب خطط عسكرية سرية للغاية بشأن الحرب في أوكرانيا ظهرت على السطح الأسبوع الماضي، وسادت حالة من القلق بسبب الحساسية والكم الهائل من المعلومات التي تم الكشف عنها في الوثائق وذلك بحسب صحيفة «بوليتيكو».

100 وثيقة لا يطلع عليها إلا من يحمل أعلى التصاريح الأمنية

وأضافت الصحيفة أن حكومة الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتحديد مصدر أهم اختراق حدث للاستخبارات الأمريكية خلال عقد من الزمان بعد ظهور أكثر من 100 وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تحتوي الوثائق على معلومات حساسة للغاية بحيث لا يتمكّن من الوصول إليها إلا الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى مستويات التصاريح الأمنية في حكومة الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنَّ الاختراق يثير تساؤلات جديدة بشأن الخطوات التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة لحماية المعلومات الحساسة وخاصة الآثار المترتبة على حرب أوكرانيا ضد روسيا، ويبدو أن الجزء الأكبر من الوثائق عبارة عن شرائح طورتها هيئة الأركان المشتركة للبنتاجون لإطلاع كبار القادة على الصراع في أوكرانيا ، لكنها تتضمن أيضًا معلومات حول مجموعة من الموضوعات، وداخل وزارة الدفاع ، وصف المسؤولون مشاعر الصدمة والضيق مع اتساع نطاق التسريب

تحقيق مشترك بين الوكالات

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية إن الحالة السائدة داخل البنتاجون هي الغضب، وتابع إنها خيانة كبيرة، بينما فتحت وزارة العدل الامريكية تحقيقًا جنائيًا في الاختراق، ويقود البنتاجون عملا وتحقيقا مشتركًا بين الوكالات لتحديد التأثير على الأمن القومي، وصرح السكرتير الصحفي للبنتاغون كريس ميجر للصحفيين يوم الاثنين بأن وزارة الدفاع تقوم الآن بمراجعة عملياتها للتعامل مع المعلومات السرية ، بما في ذلك كيفية الوصول إلى المعلومات ولمن، لكن وزارة الدفاع الامريكية لا تزال تحاول التعامل مع نطاق الاختراق

من جانبه، أقرّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بأن المزيد من المواد السرية قد تكون قد تسربت، ولدى سؤاله عما إذا كان قد تم احتواء التسريب، أجاب: لا نعرف.