«القوى العاملة» تختتم دورة تدريبية للشباب على مهنة تصنيع الأسماك

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية على مهنه تصنيع الأسماك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بأحدث تكنولوجيا التصنيع لعدد 89 متدرب ومتدربة، وهي من المهن المستحدثة لتواكب متغيرات سوق العمل، وتوفير فرص عمل تساهم في الحد من البطالة، وتتماشي مع متطلبات سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات السوق.

دور القوى العاملة في إعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تلقت تقريرا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أكد فيه على دور الوزارة بإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على الانخراط في سوق العمل، وأن هذه الدورات بالإسكندرية، بحضور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمر مون لتصنيع الأسماك، وإيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل بمنطقة قوي عاملة برج العرب، وداليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب المهني.

فيما قدم المهندس محمد كمال وكيل المديرية، شهادة تقدير للدكتور هاني المنشاوي، تقديرا على تعاونه المستمر مع المديرية لتدريب الشباب من الجنسين.