«مناخ الزراعة» يكشف عن طقس نهاية الأسبوع الأخير من رمضان

كشف مركز معلومات تغير المناخ عن طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مشيرًا إلى التذبذب الكبير في درجات الحرارة، وإنَّه بداية من اليوم الثلاثاء سوف يكون هناك ارتفاع كبير في دراجات الحرارة على كل الأنحاء، إذ تتراوح ما بين 37 – 40 °م.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة و استصلاح، إنَّ دراجات الحرارة سوف تنخفض تدريجياً بداية من الأربعاء على شمال الوجه البحري وتستمر الحرارة مرتفعة على القاهرة وحتى جنوب الصعيد، و بداية من الخميس يمتد الانخفاض الكبير (بحوالي من 10 – 12 °م) على كل الجمهورية عدا أقصى جنوب الصعيد (الأقصر - اسوان – الوادي الجديد).

وأشار «فهيم»، إلى أنَّ الطقس سيستمر ربيعي معتدل طوال أيام العيد من الجمعة وحتى الثلاثاء، مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، مشيرًا إلى مجموعة من الإرشادات التي يجب على المزارعين اتباعها، أهمها عدم تأخير حصاد القمح حتى لا يحدث انفراط للحبوب، مع تقريب فترات الري لكل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون، وإضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري لضمان سريان مستقر للعصارة في ظل زيادة معدلات البخر نتح في الأجواء الحارة، والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم ، بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت أو سليكات البوتاسيوم لدعم عمليات الاخصاب والاكتمال العقد.

أكّد ضرورة البدء في إجراءات الحد من ظاهرة التنفيل على الطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والخيار، كذلك الرش ضد العنكبوت أو الحلم الأيروفيدي في الفلفل والباذنجان والبامية والقطن والفراولة والزيتون بمركبات (أبامكتين 5.6% + زيت معدني صيفي - أبالون 1.8% EC كراتر 3.37% EC - سولفان 70% SC - شالنجر 36%SC - ميكرو نايت 80% WB - أورتس سوبر 5% EC).

أما فيما يتعلق بالصوب الزراعية، فمن الضروري إجراء عمليات التهوية للبلاستيك من تحت السلك مع تقليل كميات الأسمدة الآزوتية خلال أيام ارتفاع الحرارة.