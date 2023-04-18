ضبط المتهمين بسرقة سيارة ومحاولة قتل سائقها في العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من أحد المستشفيات باستقبال سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مُصاب بجروح متفرقة في الجسم.

وبسؤاله قرر أنّه أثناء قيادته سيارة ملاكي ملك نجله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، استوقفه شخصين واستقلا رفقته السيارة وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وحال وصولهما تعديا عليه بسلاح أبيض فأحدثا إصابته المشار إليها واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرها عنه ولاذا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.