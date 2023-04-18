حبس سائق ووالده بتهمة إنهاء حياة مهندس في أشمون بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحبس سائق ووالده بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مهندس وإصابة والده في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

القبض على المتهمين بقتل مهندس أشمون

تعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل «م.س»، مهندس، 35 عاما، وإصابة والده «س.ر»، موظف بالمعاش، بسبب خلافات مع الجيران، حيث تمكنت وحدة مباحث أشمون من ضبط المتهمين، وهما «ا.م»، فلاح، 67 عاما، وابنه «م.ا»، سائق، 38 عاما، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع مهندس وإصابة والده بسبب مشاجرة مع الحيران، وتحرر محضر يحمل رقم 13805جنح أشمون بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمن أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون

من جانبه، أكد المحامي محمد مسلم لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد في القانون تصل إلى الإعدام شنقا، وفي حالة إثبات أنها مشاجرة ولا سبق ولا تعمد في الجريمة فإن العقوبة تكون الحبس وفق رؤية هيئة المحكمة والأسباب والدوافع في الجريمة.