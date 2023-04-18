توزيع 1400 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها المؤسسات والجمعيات الأهلية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنميه المستدامة في جميع المجالات.

توزيع 1400 كرتونة مواد غذائية

وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ليشهد استلام وتوزيع 1400 كرتونة مواد غذائية بساحة ناصر بمدينة الزقازيق، مقدمة من إحدى الشركات بالتعاون مع مؤسسه صناع الخير للتنمية، تنفيذا لمبادرة «فطارك غير»، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعايه بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية

وثمن نائب المحافظ مجهودات مؤسسة صناع الخير وشراكتها الفاعلة مع المؤسسات الإقتصادية الكبرى، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية، خاصة فى شهر رمضان المبارك مشيداً بجودة محتويات كرتونة المواد الغذائية المقدمة لهم.