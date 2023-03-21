أسعار 6 سلع أساسية في معرض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات.. تخفيضات 30%

شهدت محافظات مصر عدد من مبادرات تخفيضات الأسعار، أبرزها معرض أهلا رمضان 2023 الذي وصل تخفيضه إلى 30%، ويُعد القبلة الأولى للمواطنين لشراء مستلزمات الشهر الكريم الذي سيبدأ يوم الخميس المقبل وتنتشر فروعه في كافة المحافظات.

ترصد «الوطن» عبر السطور التالية، أسعار 6 سلع أساسية في معرض أهلا رمضان 2023 على مستوى المحافظات التي توفر قرابة 30% من قيمتها في الأسواق الخارجية، بحسب البيانات الرسمية لمديريات التموين في المحافظات المشرفة على المعرض.

أسعار سلع أهلا رمضان في الإسكندرية

تعد الإسكندرية من أكثر معارض أهلا رمضان وفرة في المنتجات والسلع الغذائية والأقل سعرا على مستوى المحافظات الأخرى، تتمثل في الآتي:

- سعر كيلو السكر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 12 – 13 جنيها بدلا من (14- 16.5).

- الفراخ المجمدة سعر الكيلو بعد الخصم 63.50 جنيه بدلا من 70- 80 جنيها.

- سعر كيلو الأرز الحباية العريضة 14.5 جنيه للكيلو.

- كيلو الدقيق من 16 إلى 18 جنيها.

أسعار سلع أهلا رمضان في محافظات الوجه البحري

- سعر كيلو الأرز المعبأ بها 15 جنيها.

- كيلو السكر ثمنه 16 جنيها ونصف.

- زجاجة زيت لذرة التى تزن 3 لترات سعرها 125 جنيها.

- كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها.

سعر كيلو الأرز بـ15 جنيها، وزيت خليط 800 ملي يبدأ بـ35 جنيها، والسكر 15 جنيها للكيلو

- كيلو الدقيق 17 جنيها.

أسعار سلع أهلا رمضان في محافظات الصعيد

- سعر كيلو السكر داخل المعرض 17 جنيها.

- كيلو الأرز 16 جنيها.

- زجاجة الزيت «هنادي» 700 ملل بسعر 28 جنيها.

- كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها.

- المكرونة 5 جنيهات للكيس الـ400 جرام.

- الدقيق 17 جنيها.