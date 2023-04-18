ضبط كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على الشباب في القليوبية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، متخذا منه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال الإنترنت، أنّ الأكاديمية حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - خلافاً للحقيقة – ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي المشار إليه وضبط المتهم، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين في السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر استلام نقدية - هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج.

وأمكن الاستدلال على أحد الأشخاص من المجني عليهم، وبسؤاله قرر بتعرضه للنصب والاحتيال من قِبل المتهم المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منه بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.