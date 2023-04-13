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مسلسل جميلة الحلقة 22.. اكتشاف نصب سامح الصريطي على زوجته

كتب:

هبة أمين
11:48 م | الخميس 13 أبريل 2023
عبير منير تجسد شخصية داليا في مسلسل جميلة

عبير منير تجسد شخصية داليا في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، اكتشاف داليا زوجة طارق نصار وتقوم بدورها عبير منير، خداع زوجها لها ويقوم بدوره سامح الصريطي، والذي أوهمها بأن هناك هناك أحكامًا قضائية ضدها بالسجن عدة سنوات، بخصوص التزامات مالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه بشأن أعمالهم، لأن جميع العقود والتعاملات باسمها، ومن ثم حصل منها على الأموال حتى يسقط هذه الأحكام.

مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، تواجه داليا زوجها طارق نصار، بلعبته واتهمته بالنصب عليها، وسألها عن طريقة معرفتها لخطته بشأن حصوله على أموالها؟، أكدت له أن ابنهما أراد منها أموالًا، وعندما أخبرته بشأن القضايا والأزمة التي تمر بها، سعى للحصول على معلومات حتى عرف الحقيقة.

أزمات مسلسل جميلة

وطلبت داليا من زوجها طارق نصار، إعادة أموالها مرة أخرى، إلا أن زوجها رفض هذا الاقتراح بشدة، ويستفزها بأن القانون لا يحمي المغفلين.

فيديو والدة جميلة

وهددته داليا بفيديوهاته مع شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، خصوصًا بعد الازمة التي تسببت لهما عندما نشرت مقطع فيديو يجمعهما على السوشيال ميديا تثبت خيانتهما، إلا أن طارق نصار تهكم عليها مرة أخرى وقال لها: طظ.

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بقلم هبة أمين