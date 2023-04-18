إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية.. بينهم 3 أطفال

أصيب 6 أشخاص، ظهر اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارتين على محور 30 يونيو، في اتجاه محافظة السويس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ تصادم سيارتي ربع نقل على محور 30 يونيو، قرب منطقة جنيفة بالسويس.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع المستشفى حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إن المصابين بينهم طفلة رضيعة في عمر شهور وطفلين في عمر 5 سنوات و8 سنوات، مشيرة إلى أنه جار إجراء الأشعة والفحوصات الطبية للاطمئنان علي صحتهم.

إعادة الحركة المرورية

وانتقلت على الفور قوات الشرطة من مركز ومدينة فايد وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، لرفع السيارتين من نهر الطريق، وإعادة الحرمة المرورية مرة أخرى إلي الطريق بعد توقفها جزئيا.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.