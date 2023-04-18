رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023.. احذر الغرامة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023، يرغب في معرفته شريحة كبيرة من المواطنين لدفع قيمة الفاتورة، قبل التعرض لغرامة التأخير أو قطع الخدمة عن خط التليفون، وما يترتب عليه من قطع خدمة الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية «للوطن» التي تقدم للقارئ على مدار اليوم، نستعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023، بحسب ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، موضحة أن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 تتضمن استهلاك 3 أشهر الماضية، ودفع الفاتورة يبدأ من 15 أبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 من خلال الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لمصرية للاتصالات، واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وحال عدم دفع الفاتوة تفرض غرامة قدرها 10 جنيهات، وفي حالة تاخرالمشترك لشهر آخر عن دفع الفاتورة، يتحول الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، وفى حالة عدم الدفع تقطع الخدمة بشكل نهائي.