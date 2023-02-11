رابط استعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023.. بالخطوات

يبحث الكثير من مستخدمي خدمات التليفون الأرضي والإنترنت، عن رابط وموعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، قبل التعرض لغرامة نتيجة التأخير في تسديد الفاتورة وتعطيل الخدمة.

وتمنع الشركة المصرية للاتصالات عدم مسددي، فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، من القيام بأي مكالمات بداية من يوم 15 فبراير، وتسمح فقط خلال هذه المدة باستقبال المكالمات وحتى يوم 14 مارس، إذ تقوم في هذه الحالة بمنع إرسال واستقبال المكالمات عبر الهاتف الأرضي.

رابط وخطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- اختيار زر «الاستعلام بالتليفون»، وكتابة كود المنطقة، ورقم الهاتف، واختيار «أظهر الفواتير».

- اختيار زر «اختر للسداد»، ومن ثم اختيار زر «ادفع»، ويمكن الدفع من خلال ادخال بيانات الفيزا، والضغط على «ادفع الآن».

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أيضاً من خلال الوسائل الآتية:

- أي سنترال من سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب التلغراف.

- جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقل.

- مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt.

- من خلال خدمة فوري، والتي تم تفعيلها بالاشتراك مع بنك مصر والأهلي الاسكندرية و القاهرة حيث يمكن لعملاء تلك البنوك سداد قيمة الفاتورة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر.

- مركز «خدماتي» بمناطق القاهرة الكبرى والصعيد.

- مكاتب البريد.

- خصم من حسابك البنكي، أو من خلال منافذ مصاري.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الطرق الآتية:

- يمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن طريق رقم الهاتف الآتي «19777».

- يمكن معرفة الفاتورة أيضاً من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني من هنا

- اختيار زر «الاستعلام بالتليفون»، وكتابة (كود المنطقة، ورقم الهاتف)، واختيار «أظهر الفواتير».

- أو اختيار زر «الاستعلام برقم الحساب»، وكتابة رقم الحساب، واختيار «أظهر الفواتير».

- ويمكن أيضاً الاستعلام عن رقم جديد من خلال اختيار زر «الاستعلام عن الرقم الجديد»، وكتابة كود المنطقة، ورقم الهاتف، واختيار «اظهر الفواتير».

خطوات التقدم بشكوي لمستخدمي التليفون الأرضي لدي الشركة المصرية للاتصالات

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمجرد استقبال الشكوي بالعمل عليها وحلها 72 ساعة من تاريخ استقبال الشكوى، ويمكن تقديمها من خلال الطرق الآتية:

- الاتصال بمركز خدمة العملاء «111».

- التوجه بها إلى مكتب الشكاوى بالسنترال التابع لك.

- تسجيل الشكوى من خلال القسم المخصص لذلك بالموقع الإلكتروني.