فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023..اعرف طرق السداد وعقوبة التأخير

أصدرت شركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 بداية من اليوم السبت، وذلك لسداد المبالغ المستحقة عن شهر يناير وفبراير ومارس للمتأخرين في الدفع، وتتيح الشركة عدة طرق للسداد حتى لا يتم انقطاع الإنترنت عنهم في المنازل أو أماكن العمل ولكي يتجنبون التعرض للغرامات والعقوبات.

وفي السطور التالية، نعرض فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023، وطرق سدادها.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 من خلال عدة طرق وفقا لما ذكرته شركة المصرية للاتصالات، وهي كما يلي:

ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

كما يمكن الاستعلام من خلال الرقم المختصر (19777) وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

ويمكن سداد فاتورة الخط الأرضي، من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني، بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر مايو، وتبدأ بعد ذلك الموعد في تحويل الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر يونيو المقبل، وبعد ذلك الوقت يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي دفع فيمة الفاتورة فور صدورها عبر الطرق التالية:

الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة

مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

ماكينات شركة مصاري

مكاتب البريد

خدمة فودافون كاش

خدمة فوري

اتصالات كاش

أورنج كاش

وي باي

ماكينات شركة سداد

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