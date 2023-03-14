آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023.. تعرف على خطوات الاستعلام

تجنبا لتوقيع غرامة او انقطاع الخدمة عن التليفونات الارضية، يزداد اهتمام المواطنين بالاستعلام عن موعد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023 ومعرفة قيمتها، ودفعها إليكترونيا قبل قطع الخدمة.

ونظرا لارتباط الكثيرين باستمرر خدمة التليفون الأرضي لارتباطه بخدمات الإنترانت، يسعى البعض للاستعلام عن موعد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023، وقيمتها ودفعها خلال الموعد المحدد حتى لا يتعرض للغرامة أو لإيقاف الخدمة.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

استمرارا لسلسلة الأخبار والمتابعات الخدمية التي تقدمها بوابة «الوطن» للقراء وللمتابعين على مدار اليوم، نستعرض في التقرير التالي موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023، والتى جاءت كالتالي:

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، أن موعد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023، وهي تتضمن استهلاك الـ3 أشهر الماضية، سيكون اليوم الثلاثاء، كآخر يوم للدفع من خلال الموقع الرسمي للشركة على الرابط الإليكتروني.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات على الرابط.

- اختيار تبويب الاستعلام فاتورة التليفون.

- إدخال كود المحافظة.

- إدخال رقم الهاتف .

- الضغط على إظهار الفاتورة.

يذكر أن يوم 15 فبراير الماضي، كان آخر موعد لدفع الفاتورة دون غرامة، وهي 10 جنيهات، أي 1.5% من قيمة الاشتراك الشهري، واليوم 14 مارس آخر موعد للدفع، قبل أن يتحول خط الهاتف إلى استقبال فقط، وفي حالة التأخر عن 30 مارس الجاري تقطع الخدمة بشكل نهائي.