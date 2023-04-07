طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع أون لاين

يرغب عدد كبير من المواطنين في محافظات مصر في الحصول على طريقة سهلة وبسيطة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد، لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير ضمن خدماتها الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد وخطوات معرفة الاستعلام، وطرق دفعها أونلاين.

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة المصرية للاتصالات توضح طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما تمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يومًا، ويتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة، كما أن هناك إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، ومن الممكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا، إذ تتيح الشركة العديد من الأنظمة لدفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن دفع فاتورة التليفون الأرضي .

- تظهر صفحة جديدة تتضمن إدخال بيانات منها «كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي» وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة المقررة على المستخدم.

- وبعدها يتم الضغط على «إظهر الفواتير»، حيث ستظهر أسفل صفحة الويب الفواتير المستحق سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

بعد تعرفك عن فاتورة التليفون الأرضي المستحقة، يمكن دفع الفاتورة بعدة طرق أون لاين، والتي تتضمن الدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع في وانت منزلك.

ويمكن للراغبين في دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد، ضرورة الضغط على أيقونة «سداد» التي تظهر لك على الموقع، وإدخال البيانات المطلوبة، والضغط على «دفع» لإتمام عملية سداد فاتورة التليفون الأرضي.