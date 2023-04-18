ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لـ«أمن المنافذ» خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تهريب نقد، وضبط 2523 مخالفة مرورية، و22 قضية أمن عام، وقضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 214 حكما قضائيا، وضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.