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«الأمن العام»: ضبط 279 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:41 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت  أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 279 قضية مواد مخدرة بإجمالي 304 متهمين، وضبط 129 قطعة سلاح ناري بحوزة 106 متهمين، وتنفيذ 83847 حكما قضائيا، وضبط تشكيلين عصابين، وضبط 29 متهما هاربا.

كما تمّ ضبط 17 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 279 دراجة نارية مخالفة، و22726 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع