«الداخلية»: القبض على تاجر مخدرات بتهمة تبييض 5 ملايين جنيه 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

ممتلكات قدرت بـ5 ملايين جنيه

وأكدت الإدارة أن المتهم أجرى معاملات مالية، وإيداعه بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.