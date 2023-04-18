7 إجراءات لاستخراج رخصة كلب.. أبرزها الكشف الطبي وبطاقة الرقم القومي

دعا الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، المواطنون الذين يقتنون كلابا في منازلهم، بضرور التوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لحصول على ترخيص، موضحا أنه يحظر امتلاك كلب دون ترخيصه.

وقال زينهم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن على مالك الكلب الراغب في الحصول على الرخصة، التوجه إلى أقرب وحدة بيطرية من مقر سكنه ومعه الكلب، وبطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أنه لا يوجد نوعا محددا من الكلاب ممنوع ترخيصه، وإنما المطلوب هو ترخيص الكلاب كشرط للاقتناء.

إجراءات الحصول على رخصة كلب

وقدم مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، مجموعة الإجراءات الواجب اتباعها في حال الحصول على ترخيص كلب، وهي كالتالي:

- الكشف ظاهريا على الكلب للتأكد من صحته وبعض الاحيان يتم سحب عينة براز للتأكد من عدم وجود طفيليات داخلية.

- التحصين عبارة عن حقنة السعار، وتعطى عند عمر من 3 إلى 6 شهورعلى أن يكرر سنويا .

- تكون الرخصة عبارة عن حلقة معدنية، مدون عليها رقم الرخصة، وسنة الترخيص وتجدد سنويا.

- لا يجوز وجود الرخص فى أماكن غير الوحدات والإدارات البيطريه الحكومية.

- يجب تعليق الحلقة المعدنية بسلسلة فى الرقبة عند السير في الأماكن العامة مع تكميم الكلب وتقويده، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية طبقا لقرار وزير الزراعة 35 لسنة 1967.

رخصة الحيوانات الأليفة

- يصرف مع ترخيص الكلب بطاقة تسجيل حيوانات أليفة مختومة بختم الإدارة البيطريه الصادره منها البطاقة، بها أوصاف الكلب وعمره وجنسه ونوعه، وأيضا البيانات الخاصة بصاحب الكلب ورقمه القومي المسجل في البطاقه الشخصية، مع تسجيل تواريخ التحصينات التي تمت للكلب.

- مسموح الحصول على ترخيص الكلب من أي إدارة بيطرية متاح بها الرخص حتى لو من خارج دائرة السكن.