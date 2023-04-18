روسيا تستدعي سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا احتجاجا على تدخلها في شؤون البلاد

استدعت وزارة الخارجية الروسية تستدعي سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا احتجاجا على تدخلهم في شؤون البلاد، سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لدى موسكو؛ احتجاجا على تدخلهم في شؤون روسيا الداخلية.

رد روسيا على التدخل في شؤونها الداخلية

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، «لقد تمّ استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى مبنى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الديبلوماسي».