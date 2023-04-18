تسليم 5442 شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في البحيرة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة إنه جرى فحص 6980 شخصا من المقبلين على الزواج، وتسليم 5442 شهادة زواج ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

مدة إتمام تحاليل المقبلين على الزواج

وأوضح أن الفحص وإجراء التحاليل تتم قبل الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما للحصول على نتائج التحاليل، وتتاح المبادرة في 16 مركزا لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية.

مواعيد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج في البحيرة

وأشار إلى أن العمل داخل المراكز يجرى على مدار أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي يتكون من «طبيب، ممرض، فني معمل».

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.