هل تمنع نتائج فحوصات المقبلين على الزواج إتمام الزفاف؟.. الصحة تجيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقرير مقتضب لها بثته على موقعها الرسمي، أجابت على سؤال: هل تمنع نتائج فحوصات المقبلين على الزواج إتمام الزواج فى حال وجود أمراض؟، قائلة: إن دورنا الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية، وذلك من خلال إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم المشورة الطبية فى حال الحاجة، مع الحفاظ على الخصوصية لكلا الطرفين المقبلين على الزواج.

للمقبلين على الزواج

وتابعت وزارة الصحة والسكان، يتم توجيه الحالات المكتشفة بالأمراض لتلقي العلاج المناسب، لافتة إلى أن الشخص نفسه المقبل على الزواج، يستلم نتائج الفحوصات الطبية، ولا يتدخل مقدمى الخدمة الصحية في قرار الزواج، إطلاقا فهو قرار خاص بالطرفين فقط.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الشهادة الصحية تؤخذ الشهادة الصحية من خلال إرسال رسالة نصية للمقبلين على الزواج بعد إجراء التحاليل بـ14 يوما على الأقل، وممكن أن يتم استيلام الشهادة من خلال من ينوب بتوكيل رسمي، لافتة إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى يمكن أن تنتقل إلى الأطفال.

تحاليل الزواج في مصر

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استخراج الشهادة الصحية يتم من خلال 303 وحدات صحية ومركز طبي موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنها مزودة بالأجهزة الطبية والمستلزمات المختلفة للتحاليل المختلفة، منها مرض الزهري والإيدز والفيروس الكبدي بي وسي، وقياس نسبة الهيموجلبين وغيرهم.

وأوضحت الوزارة، أن سعر الشهادة الصحية يصل الى 180 جنيها، وهى ثمن التحاليل فقط، مشيرا الى أن السعر لطرف واحد وليس الطرفين، ويمكن إجراء التحاليل لكل طرف في توقيت مختلف، وفى وحدات مختلفة أو محافظات مختلفة.