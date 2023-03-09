رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الصحة»: فحوصات المقبلين على الزواج في المستشفيات الخاصة لا يعتد بها

كتب:

مريم الخطري
10:04 ص | الخميس 09 مارس 2023
إجراء الفحوصات الطبية

إجراء الفحوصات الطبية

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج في العيادات أو المستشفيات الخاصة، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الفحوصات الطبية والتحاليل التي تجرى في الوحدات الصحية أُعلن عنها من قبل الوزارة هي المعتمدة من الوزارة.

لن يعتد بأي تحاليل أجريت في عيادات خاصة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن نتائج التحليل يتم الاطلاع عليها ومناقشتها مع الطرفين أو كل طرف على حدة، لافتا إلى أنّه في حال إصابة أحد الأطراف بأي من الأمراض يُحوّل إلى أقرب مستشفى تابعة له، وعمل اللازم وتقديم الرعاية الصحية له، مؤكدًا أنه لن يعتد بأي تحاليل أجريت في وحدات صحية خاصة.

وأضاف أنّه يُمكن معرفة أقرب وحدة صحية تابعة للمقبلين على الزواج، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 15335؛ للرد الفوري على المواطنين، وعن نتائج التحاليل قال: «يمكن أن يتم تسليمها قبل 14 يومًا، وليس بالضرورة أسبوعين».

التحاليل المحددة داخل المبادرة لا تستغرق أكثر من ساعة فقط

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنّ مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تستقبل يوميًا المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا إقبال المواطنين عليها والمساهمة في إنجاحها خاصة أنّ كل التحاليل المحددة داخل المبادرة لا تستغرق أكثر من ساعة فقط داخل الوحدة الصحية.

اقرأ المزيد:

رسوم فحص المقبلين على الزواج للمصريين المغتربين.. والأوراق المطلوبة

صدور أول شهادات صحية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالشرقية

صحة كفر الشيخ: انتظام أعمال مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» بـ11 منشأة صحية

سعر استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج 2023.. وأماكن الوحدات الصحية

فحص 402 من المقبلين على الزواج في 21 مركزا طبيا بالشرقية
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.