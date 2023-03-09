«الصحة»: فحوصات المقبلين على الزواج في المستشفيات الخاصة لا يعتد بها

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج في العيادات أو المستشفيات الخاصة، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الفحوصات الطبية والتحاليل التي تجرى في الوحدات الصحية أُعلن عنها من قبل الوزارة هي المعتمدة من الوزارة.

لن يعتد بأي تحاليل أجريت في عيادات خاصة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن نتائج التحليل يتم الاطلاع عليها ومناقشتها مع الطرفين أو كل طرف على حدة، لافتا إلى أنّه في حال إصابة أحد الأطراف بأي من الأمراض يُحوّل إلى أقرب مستشفى تابعة له، وعمل اللازم وتقديم الرعاية الصحية له، مؤكدًا أنه لن يعتد بأي تحاليل أجريت في وحدات صحية خاصة.

وأضاف أنّه يُمكن معرفة أقرب وحدة صحية تابعة للمقبلين على الزواج، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 15335؛ للرد الفوري على المواطنين، وعن نتائج التحاليل قال: «يمكن أن يتم تسليمها قبل 14 يومًا، وليس بالضرورة أسبوعين».

التحاليل المحددة داخل المبادرة لا تستغرق أكثر من ساعة فقط

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنّ مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تستقبل يوميًا المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا إقبال المواطنين عليها والمساهمة في إنجاحها خاصة أنّ كل التحاليل المحددة داخل المبادرة لا تستغرق أكثر من ساعة فقط داخل الوحدة الصحية.