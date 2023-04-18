«مياه الدقهلية»: إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث أمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة، وذلك لحلها فورًا خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة

وأكد المهندس خالد حسين نصر، في بيان صحفي، ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات فى حالة وجودها، إلى جانب إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، والعمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، موضحا أنه يتابع على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الدقهلية..

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بضرورة تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.