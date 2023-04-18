ماذا يحدث عند وضع المفاتيح والنقود المعدنية بجوار بطاقة التموين؟

حذرت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية من تزايد حالات تلف بطاقة التموين بسبب التعود على وضع البطاقة داخل محفظة النقود أو بجوار المفاتيح المعدنية، ما يتلف الشريحة النحاسية والجزء الممغنط المسؤول عن قراءة بيانات بطاقة التموين.

طرق الحفاظ على بطاقة التموين من التلف

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الطرق التي يجب اتباعها للحفاظ على بطاقة التموين من التلف واستمرار صرف السلع والخبز دون تعطل، وتشتمل الطرق على التالي:

- عدم وضع بطاقة التموين بجوار النقود المعدنية.

- عدم وضع بطاقة التموين بجوار المفاتيح المعدنية تجنبًا لخدش الجزء الممغنط بالبطاقة.

- عدم وضع بطاقة التموين بجوار الهاتف المحمول.

- تجنب طي كارت البطاقة.

- تجنب ملامسة البطاقة لأي أسطح ذات الحرارة العالية.

- تجنب وضع كارت البطاقة تحت ضوء المصابيح الكهربائية مباشرة.

- تجنب وضع بطاقة التموين بجانب التليفزيون أو شاشات الحاسوب الآلي.

بطاقة التموين والهاتف المحمول

وشددت المصادر على ضرورة التوقف عن وضع بطاقة التموين أسفل الهاتف المحمول أو داخل «جراب الهاتف» بسبب ما تحدثه الأشعة الصادرة من الهاتف المحمول من تلف على الشريحة النحاسية للبطاقة، وبالتالي تعطل البطاقة وتلفها وعدم تمكن ماكينة الصرف من قراءة بياناتها من حصة الخبز والسلع.