موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين بعد التأكد من استحقاق الأسرة

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين يتحدد بعد قرار إدارة نظم المعلومات بالوزارة بأحقية الأسرة المتقدمة لإضافة أبنائها، وذلك وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أقر فيه إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين يتم بعد فحص الطلبات والتأكد من مدى استحقاق الفئات المتقدمة للدعم من عدمه، مشيرة إلى أن الإضافة تتم على الفور للبطاقات التي يخضع أسرها ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بشرط أن يكون عدد أفراد البطاقة لا يصل 4 أفراد، قائلا إن صرف السلع التموينية يتم في الشهر التالي لإتمام إضافة الأبناء على البطاقة.

معايير إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتجري وزارة التموين تنسيقا مع مديريات التموين على مستوى المحافظات بشأن طلبات المواطنين التي يتم تقديمها في مكاتب التموين من قبل الأسر الراغبة في إضافة أبنائها، ويتم تسليمها على إسطوانة مدمجة من مديرية التموين إلى إدارة نظم المعلومات في الديوان العام لوزارة التموين من أجل فحصها للتأكد من انطباق معايير الأولى بالرعاية على الفئات المتقدمة.