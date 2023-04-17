إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023.. اعرف التفاصيل والشروط

توفر وزارة التموين خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023، والتي تعد من الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، باعتبارها من الخدمات المتاحة والمفعلة في مكاتب التموين وبوابة مصر الرقمية للتموين.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإتمام إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023 أن تكون مقيّدة على بطاقة تموين أسرتها أو والدها، إذ تستمر وزارة التموين حاليا في إيقاف خدمة إضافة الزوجة المحرومة أو غير المقيدة على بطاقة التموين، وتتلخص شروط الإضافة في التالي:

1- أن تكون الزوجة مستفيدة من التموين ومقيدة على بطاقة تموين أخرى ومدرجة على قاعدة بيانات المنظومة.

2- أن يكون عدد أفراد بطاقة تموين الزوج لا يتعدى 4 أفراد.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

4- أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى.

منظومة دعم التموين

وتضم مظلّة منظومة دعم التموين عدد 23 مليون بطاقة تموينية مدرج عليها 71 مليون مواطن مستحقون جميعهم لصرف الخبز البلدي يوميا وحصة الفرد 5 أرغفة، فيما يستحق منهم 64 مليونا للسلع التموينية الشهرية وحصة الفرد 50 جنيها.