إصلاح بطاقة التموين.. إجراء مطلوب عند حدوث كسر في الكارت

إصلاح بطاقة التموين، من أكثر الشكاوى التي يتقدم بها أصحاب البطاقات التموينية إلى مكاتب التموين بسبب حدوث كسر أو تلف في كارت بطاقة التموين مما يعوق عملية صرف الخبز يوميًا أو عملية صرف السلع التموينية المستحقة شهريًا للأسرة.

إصلاح بطاقة التموين

ويلجأ بعض أصحاب البطاقات لأكثر من حيلة من أجل إصلاح بطاقة التموين حال حدوث كسر أو شرخ في كارت البطاقة إذا كان الكسر بعيدًا عن الشريحة النحاسية، وتأتي من أبرز الحيل التي يلجأ لها أصحاب البطاقات هي نقل الشريحة النحاسية في أي كارت ذكي أخر مع أهمية الحفاظ على الشريحة.

بدل تالف بطاقة التموين

فيما يضطر أصحاب البطاقات التموينية للتقديم على طلب بدل تالف بطاقة التموين إذا كان الكسر أو التلف في الشريحة النحاسية بالبطاقة باعتبارها أهم جزء في كارت بطاقة التموين والمسئول عن قراءة بيانات البطاقة من خلال ماكينة صرف السلع أو الخبز.

خطوات إصدار بدل للبطاقة

وتشمل خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية للتموين أو من خلال المكتب التمويني التابع له المواطن في المحافظة التابع لها، على 5 خطوات تتحدد في التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- تسجيل الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

6- يتمّ تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.