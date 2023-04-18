«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن جهود المحافظات في مواجهة القضية السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظتي قنا والأقصر في ملف القضية السكانية، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات، حيث شهدت محافظة الأقصر تحت إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لقاء مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية بمشاركة مكتبة مصر لإطلاق المرحلة الجديدة، من مبادرة صحتك تهمنا، وحضر اللقاء رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي محمد حسين، الذي أكد دعم المديرية الكامل لكل أنشطة وحدة السكان بالمحافظة.

تنظيم قوافل طبية

وأوضحت رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان، أنّ المرحلة الجديدة من مبادرة صحتك تهمنا انضمت إليها مؤسسات طبية خاصة عديدة بالمحافظة، ومن خلالها جرى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الطبية الخاصة تحت إشراف ورعاية وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي، لإجراء خصومات للحالات غير القادرة والاتفاق على عمل قوافل طبية للقرى والنجوع بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدة حرص الوحدة على تقديم الدعم والعون لكل المؤسسات والجمعيات والأفراد بما يخدم المواطن.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وشهدت محافظة قنا تنفيذ مبادرة «بداية نجاحك حقق حلمك» لتأهيل الشباب لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة، في إطار حرص القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت رمضان الصغير، مدير وحدة السكان فى قنا، إلى تدريب 300 شاب وفتاة من قوص وأبوتشت والوقف، وجار العمل لاستهداف 5 آلاف شاب وفتاه لسوق العمل خلال 2023، والتركيز على قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وتدريب أصحاب الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل، فضلا عن التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتقديم تدريب مجاني على 30 حرفة، وتأهيل الشباب لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة شباب مصر الرقمية.