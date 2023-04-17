«التنمية المحلية» تتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظين في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن برنامج تطوير الريف المصري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لدفع مستويات الأداء ونسب التنفيذ والانتهاء من المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة.

عدم السماح بأي تأخير

وفي سياق متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدلات الإنجاز بالمشروعات التي يشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد بمختلف القرى والنجوع المستهدفة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشددا على عدم التهاون وعدم السماح بأي تأخير في نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة، وجار حاليا تجهيز إجراءات الإستلام لنقاط إسعاف العباسية وبلانة وقسطل وكوم أمبو الرئيسية والسلسلة وكلابشة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتسليم جميع نقاط الإسعاف التي تم الانتهاء منها على التوالي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشروعات العمارات السكنية التي جرى الانتهاء من إنشائها وتضم 6 عمارات بقرية فارس و6 بقرية عرب كيما بمركز كوم أمبو، فضلا عن 8 عمارات سكنية في قرية الغنيمية بمركز إدفو، و3 عمارات أخرى بقرية عنيبة في نصر النوبة، كما أنه جار تكثيف الجهود لتنفيذ مشروعات مراكز الشباب والمجمعات الزراعية.

مشروعات محافظة الغربية

كما تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نهطاي، سندبسط ودمنهور الوحش، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات.

وشملت الجولة تفقد مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز تنمية الأسرة بنهطاي، محطة معالجة نهطاي، إلى جانب تفقد مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة بسندبسط واختتمت الجولة بتفقد محطة رفع دمنهور الوحش الرئيسية.