«التنمية المحلية»: إحالة 504 موظفا إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات، بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن فرق المتابعة بالقطاع، قامت بعدد 342 حملة تفتيش على 23 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادى الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبورسعيد ومطروح والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان وبني سويف والأقصر، موضحا أنّ حملات التفتيش المخطط والمفاجىء تضمنت الحملات الميكانيكية وفحص الشكاوى، ومتابعة ملف المحال العامة، ومقرات مبادرة مشروعك وعدد 99 مركزا تكنولوجيا.

حملات على 23 محافظة

ولفت اللواء آمنة الى أنه ترتب على حملات التفتيش، إحالة عدد 504 للنيابات المختصة والشؤون القانونية، منها «عدد 123 إحالة للنيابة العامة، وعدد 299 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 82 إحالة للشؤون القانونية»، موضحا أنه تم تنفيذ 58 حملة بمحافظة القاهرة، و23 حملة على محافظة الجيزة، و4 حملات على بورسعيد، و15 حملة على القليوبية، و8 حملات بالإسماعيلية، وعدد 9 حملات على الشرقيه، وعدد 2 حملة على كل من المنوفية وأسيوط، و15 حملة على الغربية، و20 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية، و14 حملة على دمياط، و9 حملات على الفيوم، و7 حملات على كل من مطروح و الوادي الجديد، و 9 حملات على السويس، و3 حملات على الإسكندرية، و15 حملة على البحر الأحمر، وحملة واحدة على كل من كفرالشيخ والمنيا وأسوان، وعدد 2 حملة على البحيرة، وعدد 11 حملة على بني سويف، وعدد 15 حملة على الأقصر.

مكافحة فساد المحليات

وأوضح الزير أن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، والجميع لا يألوا جهدا في مواجهة أي نوع من أنواع الفسا،د وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

و أشاد وزير التنمية المحلية بأداء العاملين بقطاع التفتيش، والذي يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الادارة المحلية، إذ يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية، والصناديق الخاصة، والإدارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل السريع مع أي مخالفات، مشيراً الى إنه يقدم دعما كبيرا لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة، سواء بمده بالعناصر الجيدة من الوزارة، وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الخطة التدريبية لسقارة خلال العام المالى الحالى 2022/2023، تمكنت من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وزيادة وعيهم على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات، إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.