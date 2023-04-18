إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

أصيب 5 أشخاص، ظهر اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ انقلاب سيارة ميكروباص قرب مركز أبوصوير.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف

ودفع الدكتور حسين كساب بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما رفعت المستشفي حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

أسماء المصابين

وقالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين هم أماني السيد حفني، 40 سنة، من أبوصوير، وغريب محمود، 54 سنة، مقيم في أبو صوير، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومريم إبراهيم عبد العظيم، 16 مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر والساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة.

كما اصيب في الحادث هاجر إبراهيم عبدالعظيم، 25 سنة، بكدمات مختلفة، وسحر محمد جادالله، 44 سنة، مصابة باشتباه كسور وكدمات مختلفة.