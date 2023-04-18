رئيس كوريا الجنوبية يستضيف قمة مع قادة دول جزر المحيط الهادئ في مايو المقبل

يستضيف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، قمة مع قادة دول جزر المحيط الهادئ في مايو المقبل، لمناقشة سبل توسيع التعاون بين سول والمنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

موعد انعقاد القمة

وتنعقد القمة الافتتاحية بين كوريا الجنوبية وجزر المحيط الهادئ ستنعقد في سول خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو المقبل بمشاركة قادة من جميع الـ18 عضوا في منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو هيئة بين الحكومات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الجزرية في المنطقة.

أول قمة متعددة الأطراف

ويضم المنتدى بابوا غينيا الجديدة، وفيجي، وجمهورية جزر مارشال، وجزر سليمان، وتوفالو، وفانواتو، وتونغا، وبالاو، ونييوي، وناورو، وكيريباتي، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وساموا، وجزر كوك، وأستراليا، ونيوزيلندا، بولينيزيا الفرنسية، وكاليدونيا الجديدة.

يشار إلى أن الاجتماع سيكون أول قمة متعددة الأطراف تستضيفها كوريا الجنوبية منذ انطلاق إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في مايو الماضي.