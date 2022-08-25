خريطة فصل التيار الكهربائي 6 ساعات لمدة أسبوع بحي غرب المنصورة
كتب:
صالح رمضان
10:46 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الكهرباء - أرشيفية
أعلن متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة بالانقطاع، وذلك ابتداءًا من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 1/9/2022، نتيجة إجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
الأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء
وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة في بيان صحفي، المناطق المتأثرة التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة، كما يلي:
- يوم السبت الموافق 27-8-2022، منطقة شارع عبدالسلام عارف أمام سوق الجملة - مساكن المدبغة سندوب.
- الأحد الموافق 28-8-2022، شارع الجمهورية أمام بنك مصر - سندوب.
- الإثنين الموافق 29-8-2022، منطقة المشاية أمام نادي جزيرة الورد - سندوب.
- الثلاثاء الموافق 30-8-2022، منطقة محطة صرف مورجانتي شارع مزرعة الدواجن بالمجزر - سندوب.
- الأربعاء الموافق 31-8-2022، منطقة شارع مستشفى الصدر - شارع الضرائب من الصدر - سندوب.
- الخميس الموافق 1-9-2022، منطقة تقسيم السمنودي- تقاطع ش كلية آداب والنخلة - سندوب.
وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة، بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.