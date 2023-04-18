توقيع بروتوكول بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية لدعم التعاون

وقع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وخاصة فى مجال التعليم والتدريب، وذلك بحضور الدكتور وليد رسلان عميد كلية الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية.

التعاون مع الجامعات

وأكد «دويدار»، أن توقيع البرتوكول يأتى فى إطار حرص جامعة سمنود التكنولوجية على تفعيل التعاون مع الجامعات المحيطة بالدلتا والهيئات التعليمية المختلفة في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، تنفيذا لخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة ودعماً لرؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة سمنود التكنولوجية في تصريحات له عقب البروتوكول، أن مجالات التعاون ستشمل تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والإستشارات العلمية والفنية وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى المشاركة العلمية في توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها وإنشاء المعامل المتخصصة واستغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة من مراكز وورش إنتاجية ونوادى وملاعب ومستشفيات وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدءً من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعات القديمة والجامعات الجديدة وخاصة التكنولوجية والاهلية في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات والإستشارات العلمية والفنية في مجالات تخصص الجامعتين.

الاستفادة من الطاقات البشرية

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون المشترك والإستفادة من الطاقات البشرية والتجارب البحثية والعملية لدي الجانبين، متطلعاً أن تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون والتحالف بين جامعات إقليم وسط الدلتا, لتحقيق طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود عقدت العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع جامعة طنطا، وبعض الهيئات والكيانات الصناعية الكبرى، مثل شركة مصر للغزل والنسيج وشركة مضارب الغربية، وبصدد توقيع بروتوكولات أخرى مع جامعة المنصورة وشركة المنصور للمواد الغذائية وشركات أخرى.