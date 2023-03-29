580 طالبا من 42 مدرسة بالغربية يزورون جامعة سمنود التكنولوجية

تستقبل جامعة سمنود التكنولوجية وفودًا من طلاب وطالبات المدارس الفنية والثانوية والتجارية والأزهرية بإقليم وسط الدلتا، في زيارة بهدف نشر ثقافة التعليم التكنولوجي وتغيير ثقافة المجتمع والصورة الذهنية عنه.

وقال الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن الجامعة خصصت يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لزيارات طلاب المدارس الثانوية والمدارس الفنية.

أهداف الزيارات

وبين أن من أهداف تلك الزيارات، أن يشاهد الطلاب المدارس المحاضرات والتمارين العملية بما يسمح لهم تكوين الأفكار المستقبلية للإلتحاق بهذا المسار التعليمي لما يوفره من تدريب وفرص عمل حقيقية عقب التخرج، و أن عدد الزيارات التي شهدتها جامعة سمنود خلال عامها الدراسي الأول يبلغ عدد 42 مدرسة لأكثر من 580 طالب وطالبة.

نظام التعليم بالجامعة

وأوضح «دويدار» أن نظام التعليم التكنولوجي في الجامعة قائم على الجدارات المكون من مجموعة من المعارف والسلوك والمهارات وهو مسار تعليمي جديد ومختلف عن المسار التقليدي، مشيراً إلى أن هذا النظام يشارك فيه الخبراء المختصين بالصناعة ورجال الأعمال من أجل تحديد مواصفات الخريج المطلوبة لسوق العمل.