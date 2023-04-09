رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يكرم الطالب والطالبة المثاليين «صور»

استقبل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية الطالب المثالي والطالبة المثالية، وذلك بمكتبه بمقر الجامعة، حيث قام بتسليمهما شهادات التقدير، نظراً لما تميزا به من تفوق دراسي ومستوى تعليمي.

المستوى التعليمي

وقال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن الطالب المثالي فاز به الطالب حازم محمد عبدالعزب إبراهيم بقسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي، بينما الطالبة المثالية فازت به الطالبة رقية عبدالفتاح مسعود بقسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة، وذلك بسبب امتلاكهما سيرة ذاتية قوية من بين المتقدمين بالإضافة إلى السلوكيات الحسنة والمؤهلات العلمية والقيادية لديهما، والإلتزام بحضور المحاضرات والمشاركة في مناقشة الدروس أثناء المحاضرات.

شخصية الطلاب

وذكر «دويدار»، في بيان صحفي، أن جامعة سمنود تسعى إلى تشكيل شخصية الطلاب ليكونوا قيمة مضافة للمجتمع، وذلك من خلال بيئة تعليمية متميزة وجامعة متقدمة بالأنشطة.

جدير بالذكر أن رعاية الشباب بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة قامت بالإعلان عن شروط التقدم إلى مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، وقد تقدم العديد من الطلاب والطالبات لنيل شرف الحصول علي هذا اللقب كأول طالب وطالبة مثالية على مستوي الجامعة، وتمت لجنة تم تشكيلها تحت إشراف الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.