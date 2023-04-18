«الأرصاد»: 6 درجات ارتفاعا في حرارة الأربعاء بالمحافظات

نوهت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس غدا الأربعاء سيشهد ارتفاع 4 درجات في الحرارة، على كافة أنحاء محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب ووسط سيناء ومدن القناة، أما في محافظات شمال وجنوب صعيد ترتفع درجة الحرارة بمعدل 6 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من أشعة الشمس

ويشير خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس اليوم الثلاثاء مائل للحرارة على كافة أنحاء البلاد، وهو ما يتطلب توخي الحظر من قبل المواطنين المتواجدين على الشواطئ الساحلية، وفي محافظات صعيد مصر من شدة أشعة الشمس، وكذلك سيكون طقس الغد حارا علي كافة أرجاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع الدخول في ساعات الليل.

حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية، والصغري 18درجة، كما سجلت درجة الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية العظمى 36 درجة مئوية والصغري 17 درجة مئوية، بينما سجلت درجة الحرارة في جنوب سيناء، العظمى37 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

كما سجلت درجة الحرارة في شمال الصعيد، العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية، أما في جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 38، والصغري 14 درجة مئوية.