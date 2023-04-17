«الأرصاد» تحذّر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، نظرا لتأثر البلاد بكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الجنوبية، مع استمرار امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، يزيد فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، ويزيد الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، ويُتوقع أن يعقب الارتفاع الموقت، انخفاض جديد وتدريجي في درجات الحرارة، بدءا من صباح الخميس وحتى أول أيام العيد، بقيم تتراوح بين 5 لـ6 درجات على أنحاء البلاد كافة.

حالة الطقس اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن تتجاوز درجات الحرارة اليوم وغدا حاجز 30 درجة مئوية، يعقبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى لـ27 مئوية اعتبارا من الخميس، والصغرى لا تتعدى 15 مئوية، أي أنّ هناك فرقا بقيمة 12 درجة بين العظمى والصغرى، لذا يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية، خاصة بالنسبة للأطفال، وخلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد، في حين أنّه يمكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية، أو اصطحاب جاكيت خفيف أثناء الخروج ليلا.

درجات الحرارة غدا

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما يلي:

- القاهرة 33 - 17

- العاصمة الإدارية 33 - 17

- أكتوبر 34 - 16

- بنها 33 - 17

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 34 - 17

- شبين الكوم 34 - 17

- طنطا 32 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 33 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبوسمبل 35 - 20