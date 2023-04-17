درجات الحرارة اليوم الاثنين.. الإسكندرية 26 درجة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين، القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة اليوم

أضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جنوب سيناء، العظمى 32 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 18، وجنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد في بيان بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن يسود طقس تسيطر عليه الأتربة العالقة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، إذ أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم، نحو 31 درجة وذلك على القاهرة الكبري فى حيت تكسر حاجز 35 درجة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، جاءت كما يلي:

- القاهرة 33 - 17

- العاصمة الإدارية 33 - 17

- أكتوبر 34 - 16

- بنها 33 - 17

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 34 - 17

- شبين الكوم 34 - 17

- طنطا 32 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 33 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبوسمبل 35 - 20.