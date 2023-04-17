تعرف على درجات الحرارة خلال أيام العيد.. «لو بتستعد للخروج»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تنخفض درجات الحرارة، بعد انتهاء تأثير المنخفض الحار الذي يؤثر على البلاد هذه الأيام ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس خلال أيام العيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ طقس العيد سيكون غائم جزئيا على جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومصر الوسطى وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، حار على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة أول أيام العيد الجمعة 21 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 22 أبريل ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 23 أبريل ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.