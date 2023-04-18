وزير الدفاع الروسي: التعاون مع الصين يؤثر على استقرار الأوضاع في العالم

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أنَّ التعاون والتنسيق بين بلاده والصين له تأثير على استقرار الوضع في العالم ويساعد على تقليل التوترات واحتمالات نشوب الصراعات.

لقاء وزير الدفاع الروسي مع نظيره الصيني

وقال شويجو، خلال لقاء مع وزير الدفاع الصيني لي شانج فو في موسكو، اليوم، إنَّ تنسيق جهودنا على الساحة الدولية له تأثير على استقرار الوضع في العالم، ويساعد على تقليل احتمالات الصراعات، مشيرًا إلى أنَّ المهم أن البلدين يقيمان بشكل موحد جوهر التحول الجاري في المشهد الجيوسياسي العالمي.

تنسيق بين روسيا والصين

وأضاف أنَّ روسيا والصين تنسقان إجراءاتهما في التحضير لدوريات بحرية وجوية مشتركة وتدريبات عسكرية على أساس ثنائي وفي صيغ متعددة الأطراف في إطار منظمة شنغهاي للتعاون وضمن آلية التفاعل بين وزارات الدفاع في 10 دول في جنوب شرق آسيا، معربًا عن قناعته بأن الاجتماع واللقاء مع نظيره الصيني سيعمل على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع وسيمكن من مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي.

من جهته، قال وزير الدفاع الصيني، إن البلدين يعتزمان تعميق التعاون العسكري التقني وستنفذان بكل تأكيد الاتفاقيات، التي توصل إليها رؤساء الدولتين، بعناية.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوفدين العسكريين الروسي والصيني وقعا مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وأكاديمية الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي الصيني، منوهة بأنَّ أعضاء الوفد الصيني زاروا بعض مرافق مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.