جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان اليوم

تستكمل الدائرة 29 في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان ولاء زايد، إذ أن جلسة اليوم، مخصصة للنطق بالحكم على المتهمين.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية مقتل صيدلي حلوان

حسب النيابة العامة، جرى توجيه العديد من الاتهامات إلى المتهمين السبعة في قضية مقتل ولاء زايد صيدلي حلوان، وهي كالتالي: أولاً جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وثانيا استخدام «البلطجة» ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بغرض ترويعه وتخويفه مع إلحاق الأذى به، بالإضافة إلى التأثير على إرادته من أجل فرض السطو عليه، وإجباره على تطليق زوجته الثانية.

تفاصيل قضية ولاء زايد

وحسب التحقيقات، فإن الـ7 متهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه ولاء زايد، وكانت وراء الواقعة زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية، حيث هدده المتهمون، وألقوا في نفسه الرعب، كما عرضوا حياته وسلامته للخطر، بالإضافة إلى أنهم احتجزوه وعذبوه ووثقوه، ثم انهالوا عليه بالضرب بكل من الأيدي وعصي خشبية محدثين بالمجني عليه عدة إصابات.