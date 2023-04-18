«صحة الشرقية» تستعد لاستقبال عيد الفطر بخطة مرور على المنشآت الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير عام الطب العلاجي، وإدارة العلاج الحر، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، لمناقشة خطة المرور على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بالمحافظة خلال عيد الفطر، للوقوف على استيفاء هذه المنافذ للاشتراطات الصحية، ومطابقة شروط الترخيص وتطبيق معايير وسياسات الجودة ومكافحة العدوى، ومن تطبيق الإشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات الطبية الخطرة للمنشآت الطبية الخاصة.

المرور على المنشآت الطبية الخاصة

تناول الاجتماع مناقشة نتائج العمل وفقاً لخطة المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة، لضمان انضباط العمل بالميدان الطبي الخاص، كما ناقش وكيل الوزارة معدل التراخيص الطبية التي تم استصدارها، ومدى درجة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة سواء المستشفيات، أو المراكز طبية، أو العيادات، أو معامل التحاليل الطبية، ومدى اتساق سياسات العمل ضمن هذه المنشآت بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، واتباع الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

كما ناقش خطة عمل الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة العلاج الحر، وخطة الطوارئ بوحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهاً بتشديد الرقابة على جميع المنشآت العلاجية خلال تلك الفترة.