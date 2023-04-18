«الصحة الماليزية»: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 87.5%

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بنسبة 87.5% في الـ14 يومًا، التي سبقت يوم 8 أبريل الجاري.

إصابات كورونا بماليزيا

وذكر راديو شبكة تشانيل نيوز آشيا، في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 30.5%، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنسبة 25%، منوهًا بأنه اعتبارًا من 8 أبريل، بلغ عدد الحالات النشطة في جميع أرجاء البلاد أكثر من 13 ألف حالة.

اتحاد المستشفيات الخاصة في ماليزيا

وكان اتحاد المستشفيات الخاصة في ماليزيا قد أصدر بيانًا، أمس /الاثنين/، شجع فيه المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل منع تفشي الفيروس.