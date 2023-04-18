تفاصيل الودائع الآجلة من «التعمير والإسكان» بعائد تنافسي.. تبدأ من شهر

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الودائع الآجلة لشهر أبريل 2023، ووصفها بـ«المميزة» لأنها تغطي كافة احتياجات العميل من مدة شهر إلى 5 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على الودائع الآجلة، يمكن للعميل تحصيل عائد دوري حسب اختياره لدورية الصرف ونوع الوديعة.

وبالنسبة للودائع التي تربط لمدة سنة أو أقل، يصرف العائد دفعة واحدة في تاريخ انتهاء الوديعة، وعن الودائع التي تربط لمدة سنة وحتى خمس سنوات يجوز صرف العائد دوريًا.

ويتيح بنك التعمير والإسكان إمكانية الاقتراض بضمان الودائع إلى90 % من قيمة الوديعة بإجراءات ميسرة.

أسعار العائد على الودائع الآجلة

وعن أسعار العائد عند استحقاق الوديعة أي في نهاية المدة، تكون الأقل من أسبوع 1%، ومن أسبوع إلى شهر 1.75%، والشهر 4.50%، وربع سنويًا 5%، ونصف سنويًا 5.75%.

أما بالنسبة للعائد الدوري طوال مدة الوديعة، فيحصل صاحب الوديعة السنة على عائد 5.75% شهريًا، و5.75% شهريًا، و5.80% ربع سنويًا، و5.85% نصف سنويًا و6% سنويًا.

سعر العائد على الوديعة العامين

ومدة الوديعة العامين، يكون العائد 5% شهريًا، و5.25% ربع سنويًا، و5.50% نصف سنويًا، و5.75% سنويًا، ومدة الـ3 سنوات، يكون 5.25% شهريًا، و5.50% ربع سنويًا، و5.75% نصف سنويًا، و6% سنويًا.