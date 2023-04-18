انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق المنوفية الزراعي دون خسائر بشرية

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي في محيط دائرة مركز شرطة بركة السبع، انقلاب سيارة مواد بترولية بالقرب من قرية الروضة، دون وقوع أي إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة بترول والحماية المدنية تتدخل

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية إلى مكان انقلاب سيارة المواد البترولية، وتم السيطرة على الموقف، وتبين أن حمولة السيارة 48 ألف طن من المواد البترولية، وتم نقل جميع الحمولة دون أي مشاكل، ولم تتأثر الحركة المرورية على الطريق.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بانقلاب سيارة مواد بترولية في دائرة مركز بركة السبع على الطريق الزراعي مصر إسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، كما انتقلت قوة أمنية بمركز بركة السبع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.